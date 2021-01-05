حملات التموينية لضبط الأسواق.. وتحرز 29 طن زيوت فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1246 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة:

ضبط 3,64 طن مصنعات لحوم مجهولة المصدر بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما تمّ ضبط 29,8 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات ويُشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط 20,5 طن بروتين جبن وملح طعام دون مستندات بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة البحيرة.

كما ضبط 7,26 طن صابون دون مستندات بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمّ كذلك ضبط 25,326 عبوة مستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميلبدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وقدرت بقيمة 1,204,602 مليون جنيه.

كما تمّ ضبط 57,000 عبوة مبيدات زراعية فطرية دون مستندات بحوزة مالك محل لتجارة المبيدات الزراعية بمحافظة المنوفية.