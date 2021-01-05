بعد زيادة الأمطار.. «زراعة مطروح»: 300 ألف فدان مزروعة بالقمح والشعير

تفقد المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح زراعات القمح والشعير بمركز ومدينة مرسى مطروح المزروعة على مياه الأمطار.

وتابع «يوسف»، يرافقه المهندس خيرالله هليل حميده مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بمطروح، والمهندس سعد يوسف حمودة، مدير الإدارة الزراعية بمطروح، زراعات القمح، وإطمأن على جودة الزراعات للقمح والشعير فى الأراضى الصحراوية فى قرى غرب مطروح.

وقال "يوسف" في تصريح له اليوم، الثلاثاء إن المستهدف زراعته هذا العام من محصول القمح والشعير كان حوالى 200 ألف فدان وبعد سقوط الأمطار الغزيرة، بالمحافظة فى أماكن مختلفة زادت المساحات المنزرعه من القمح والشعير حوالى 100 ألف فدان ليصبح إجمالى المساحه المنزرعه حوالى 300 ألف فدان.

وأصاف «يوسف» أن مديرية الزراعة بمطروح وزعت فى بداية الموسم الزراعى 100 طن تقاوى قمح بالإضافة إلى 150 طن تقاوى شعير حيث تم توزيعها من خلال الجمعيات الزراعية الموجوده فى مراكز ومدن المحافظة وذلك لتوزيعها على جميع المزارعين فى القرى والنجوع طبقا لإحتياجات كل مزارع ونوعية التقاوى التى طلبها من قمح أو شعير بالإضافة إلى المساحات الجارى زرعها.

ولفت إلى أن مطروح شهدت هذا الموسم منذ بدايته أمطارا رعدية غزيرة فى بداية الخريف وهو ما دفع جميع المزارعين إلى الإقبال على شراء التقاوى المدعمة من وزارة الزراعة للقمح والشعير بتوجيهات من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية فى قرى مركز ومدينة النجيلة وسيدى برانى وحتى مدينة السلوم.

وبعد زيادة كميات الامطار التى هطلت على مطروح اتسعت الرقعة المنزرعة وهو ما يبشر بموسم زراعي جيد هذا العام وإنتاج وفير لمحصولي القمح والشعير والمقرر حصادها فى مليون 2021 .