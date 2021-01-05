التضامن: إجراءات قانونية ضد أي جمعية تجمع تبرعات دون ترخيص رسمي

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إنّ أي جمعية تجمع تبرعات، يجب أن تكون حاصلة على ترخيص جمع المال من الوزارة، أو من مديرية التضامن التابع لها الجمعية.

الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن

وأضاف عبدالموجود، لـ«الوطن»: «يجب الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه، مثال (لو أخذنا ترخيصا لجمع تبرعات لشراء أنبوبة أكسجسن لمستشفى ما، لابد أن تتأكد الجهة الإدارية أنّ الأموال التي تمّ جمعها وجهت للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات».

وأكد أنّه لا يحق لأحد أن يجمع تبرعات من نفسه، فذلك مخالف للقانون: «لو ثبت قيام أي جمعية بجمع تبرعات دون ترخيص رسمي من الوزارة، سنتخذ الإجراءات القانونية ضدها».

واوضح أنّ هناك ضوابط للتبرعات، مناشدا المواطنين التأكد من الكيان المسجل، وحصوله على ترخيص من وزارة التضامن بجمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.

يجب أن يحصل المتبرع على إيصال حال الدفع النقدي

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنّه عند التبرع لابد من حصول المتبرع على إيصال حال الدفع النقدي، أو إشعار من البنك وإيصال أيضا حال الدفع في البنك، والاطمئنان أنّ مجال عمل الجمعيات الأزمات والكوارث.

لا يجوز لجمعية عاملة في محو الأمية جمع تبرعات لمصابى كورونا

وتابع عبدالقوي: «لا يجوز لجمعية عاملة في محو الأمية جمع تبرعات لمصابي كورونا»، مشيرا إلى ضرورة التأكد من أنّ الجمعية قائمة بالفعل، والتأكد من الحصول على الإيصال «مش أدفع 50 جنيه بإيدي وأمش».

وناشد المواطنين بالتبرع لأماكن مضمونة ومعترف بها، سواء في الأماكن المضمونة بالقرى، ومعروفين بتقديمهم الخدمات والنزاهة، أو جمعيات الأزمات والكوارث المعترف بها مثل الهلال الأحمر، وصندوق تحيا مصر وغيرهما.