لخرق إجراءات الوقاية.. غلق 1942 منشأة بينها 599 مركزا للدروس بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن غلق 406 محلات تجارية وفض 61 سوقًا، إلى جانب غلق 137 مطعما، 224 مقهى، 212 ورشة و 343 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ١٣٨٣ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة خلال 36 يوما ماضية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له اليوم، أن حملات المتابعة أغلقت 559 مركزاً للدروس الخصوصية خلال 13 يوما، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخري شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف، حملة نظافة وتجميل مكبرة، نقلت ما يزيد عن 2000 طن من الأتربة بمنطقة منخفضة في حرم الطريق السريع «طنطا القاهرة».

كما دشنت الوحدة المحلية بـ«دفرة»، حملة نظافة بطريق «القاهرة- الإسكندرية»، الزراعي حتى قيادة المرور بميت حبيش البحرية، وغسل أحواض الزرع بالطريق، وكذلك دهان ورش الطريق السريع طنطا القاهرة قطاع ميت حبيش البحرية.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بأعمال التجميل ودهان البلدورات ورفع الأتربة وتطهير الطريق السريع ورفع مخلفات القمامة بنطاق المركز والمدينة حفاظا علي صالح أرواح المواطنين .