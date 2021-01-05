البعثات الأثرية المصرية تتفوق على الأجنبية باكتشافات تبهر العالم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «البعثات الأثرية المصرية تتفوق على نظيرتها الأجنبية باكتشافات تبهر العالم».

مصر تتصدر أغلفة المجلات العلمية خلال السنوات الأخيرة

وجاء في التقرير، أن «بأيد مصرية خالصة» عبارة صارت مرتبطة بأحفاد الفراعنة ممن نجحوا خلال السنوات الأخيرة في تحقيق اكتشافات غير مسبوقة تصدرت بها مصر أغلفة المجلات العلمية المتخصصة في مجال علم المصريات، والتي كان آخرها كشف سقارة الأخير الذي عثرت فيه البعثة المصرية العاملة بالمنطقة على نحو 160 تابوتا أثريا نادراً في كشف وصف بالأكبر خلال القرن الـ21.

مصر مليئة بكنوز لم تبح بأسرارها بعد

وأضاف التقرير، أن كشف سقارة المصري سبقته العديد من الاكتشافات الضخمة في بقاع كثيرة من أرض الكنانة المليئة بكنوز لم تبح بأسرارها بعد، فمن كشف العساسيف الذي تضمن 34 تابوتا، لاكتشافات ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر، وجبانات منطقة الغريفة بالمنيا، والتي أصبحت دليلاً على تفوق أحفاد الفراعنة الذين فاقوا في اكتشافاتهم التوقعات وتفوقوا على عشرات البعثات الأجنبية العاملة في مصر منذ سنوات، وكأن الأجداد يرفضون البوح بأسرارهم إلا لفراعنة مصر في العصر الحديث، ليأتي دور البعثات الأثرية المصرية التي أثبتت تفوقها غير المسبوق في هذه الاكتشافات وجدارتها على البعثات الأجنبية.

وتابع التقرير، بأن اكتشافات منطقة سقارة كانت بها بعثة فرنسية تعمل منذ سنوات وتوقفت وتركت رديما ارتفاعه 12 متراً وهو ما شكل تحديا كبيرا للبعثة المصرية التي بدأت العمل بعدها في الموقع الذي مرت عليه أكثر من 50 بعثة أجنبية ولم تعثر على ما عثرت عليها البعثة المصرية من حفائر.

عمل البعثات الأجنبية في مصر بقرارات وشروط معينة

وأشار التقرير، إلى أن عمل البعثات الأجنبية في مصر يكون بقرارات من المجلس الأعلى للآثار، الذي يسمح لبعثات أجنبية بالعمل في مصر طبقا لشروط معينة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة سواء للآثار المصرية القديمة واليونانية والرومانية أو الآثار المسيحية والإسلامية، ومع تقدم البعثات المصرية وتفوقها يخطو الخبراء والشباب المصريون نحو بسط نفوذهم على كامل أسرار الحضارة المصرية القديمة بما يبذلونه من جهد وما نتج عنه من اكتشافات كبيرة.