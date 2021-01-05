المحكمة ترفض طعن مسئول سابق لمجازاته باللوم قبل إحالته للمعاش بيومين

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعويضه ماديًا عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء توقيع عقوبة اللوم عليه قبل خروجه علي المعاش بيومين، وقبل ذلك تم ايقافه عن العمل، مما دعاه لطلب التعويض عن هذا الضرر النفسي.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

الطاعن لم يبين وجه الضرر الذي أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره

وأكدت المحكمة، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة قد تحقق بإلغاء هذه المحكمة لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عام 2015 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذي أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يؤيدها ويثبت صحتها، وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر فيجب رفض طعنه.

وقضت المحكمة في وقت سابق بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم الموقعة عليه، مما يدل علي دفع الضرر الواقع عليه.

وذكر الطاعن أنه كان يعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات وفوجئ بصدور قرار رئيس الجهاز المطعون ضده رقم 83 لسنة 2015 بإيقافه عن العمل لمدة شهرين لمصلحة التحقيق رقم 13 لسنة 2015 ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم 423 لسنة 2015 فى 26/2/2015 قبل إحالته للمعاش بيومين متضمناً مجازاته بعقوبة اللوم. وأضاف الطاعن أنه قام بالطعن على هذين القرارين أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بالطعن رقم 139لسنة 49ق والتى أصدرت حكمها فيه بجلسة20/4/2016 أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 26/1/2015 وطلب التعويض عنه شكلا لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون ثانيا: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 433 الصادر بتاريخ 26/2/2015 شكلاً وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول طلب التعويض عنه شكلا لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون وأضاف الطعن أنه قد أصابته أضرار مادية أدبية من جراء صدور هذين القرارين وأختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان.