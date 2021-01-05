الجزيرة تتغنى بالسعودية بعد ساعات من المصالحة.. ومواطنون: اللي فات كذب

قوبلت قناة الجزيرة القطرية بهجوم كبير عبر فيس بوك، وذلك بعدما أشادت بالتطور العمراني داخل المملكة العربية السعودية، بعد ساعات من المصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر بعد مقاطعة دامت لمدة 4 سنوات.

ونشرت الجزيرة الوثائقية منشورا عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك: «صورة تظهر حجم التطور العمراني والحضاري الذي تعرفه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية».

وتابعت: «تصنف المدينة كثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان، وتقع وسط شبه الجزيرة العربية في هضبة نجد، على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتعتبر العاصمة السعودية إحدى أسرع مدن العالم توسعا ومن أكثر المدن العربية تطورا في البنية التحتية».

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

واتهم العديد من رواد فيس بوك، قناة الجزيرة بالترويج للكذب من خلال المحتوى الذي تقدمه خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الدول، أبرزها السعودية ومصر والإمارات.

وعلق حساب يدعى محمد إبراهيم: «هل هذا التطور العمراني لمدينة الرياض وليد اللحظة؟، أم كان منذ سنوات خلت؟»، وأضاف حساب يدعي هنادي إبراهيم: «عشان تعرفوا مدى تزييف إعلام الجزيرة، بلحظات ممكن تنقلب كل التحليلات والنقاشات للاتجاه المعاكس، كفاكم كذبا».

وتابع حساب يدعي حسن إبراهيم: «الآن أصبحت الرياض متطورة؟، طيب على الأقل انتظروا يمر على المصالحة شهرين مثلا، وبعدها امدحوا في الرياض ودبي، طول عمري مش بصدقكم».

كما علق حساب يدعى محمد علي حسن: «سبحان مغير الأحوال، طول عمر المصداقية عندكم صفر ما شاء الله»، وشارك حساب يدعي أنس الصافي: «أنا من زمان وأنا مش بصدقكم، ديما عايزين مصلحتكم وممكن تلهثوا وراها ياللعار للجزيرة وأشكالها».