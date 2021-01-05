بعد إطلاقه.. تعرف على الخدمات التي يتيحها الموقع الجديد لسكك حديد مصر

أجرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تطويرات جديدة على الموقع الرسمي الخاص بها بهدف تسهيل التعامل مع الجمهور التي تخدمه، وأطلق الموقع في ثوبه الجديد اليوم بالتزامن مع العام الميلادي الجديد 2021.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الخدمات التي يتيحها الموقع للجهمور، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للسكة الحديد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات الهيئة القومية للسكة الحديد

ـ حجز وصرف التذاكر والإشتراكات.

ـ نقل البضائع.

تفاصيل حجز وصرف تذاكر القطارات

ـ تقوم الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة بإتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والإشتراكات بالمحطات والقطارات تمشياً مع سياسة الدولة فى إستخدام أحدث الاساليب التكنولوجيه التى تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أي محطة مميكنة إلى أي محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة في تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.

ـ وضع خطة لميكنة عدد 150 محطة كمرحلة أولي لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع وتم حتى الآن ميكنة 144 محطة وجاري ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها.

ـ تم وضع خطة لميكنة 83 محطة كمرحلة ثانية لحجز وصرف التذاكر بعد دراسة العدد والإيراد الحالي والمتوقع.

ـ تحسين مستوى الخدمة المقدمة بالإشتراك مع الإدارات المختصة لتحديث وتطوير أسطول عربات نقل الركاب والعمل على راحة جمهور المسافرين وتلبية رغباتهم للسفر وذلك بوضع نظام جديد لتشغيل القطارات المكيفة والروسي والمميزة والمحسنة والمطورة بجميع الخطوط بالوجه القبلي والوجه البحري، بناءً على القياسات والإستقصاءات.

ـ يتم إتاحة الحجز بالقطارات المكيفة لجمهور المسافرين قبل ميعاد السفر بـ 15 يوم من خلال أجهزة الحجز عن طريق التذاكر الالية (TOM) بالمحطات وفقا للتالي:

1ـ مكاتب المدينة بالنوادي الرياضية والجامعات والميادين الهامة.

2ـ إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت.

3ـ إتاحة الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.

4ـ صرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية (TVM).

ـ الاهتمام بمنافذ صرف التذاكر عن طريق زيادة أعدادها في مختلف المحطات والاهتمام بصرافي التذاكر.

ـ التأكيد علي حسن معاملة الجمهور.

ـ تم إتاحة عملية صرف تذكرة واقف بنسبة 20% من إجمالي عدد المقاعد المتاحة على كل قطار لمن يرغب.

تفاصيل خدمة نقل البضائع

ـ تسعى هيئة السكك الحديدية لتنمية وتطوير نشاط نقل البضائع عبر قطارات السكة الحديد وذلك من خلال التعاقد مع شركة جينيرال اليكتريك الأمريكية على صيانة وتجديد عدد 81 جرار لنقل البضائع، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العربية للصنيع على تصنيع 300 عربة لنقل البضائع بطرازات جديدة تلبي إحتياجات العملاء لتكون إضافة جديدة تساهم فى تحديث إسطول نقل البضائع بالسكة الحديد.

ـ حيث توفر الهيئة خدمة نقل البضائع بطول شبكة خطوطها الحديدية التى تمتد داخل مراكز النقل الهامة، حيث تربط الوادى من أقصاه إلى أدناه بطول 9570 كم ويوجد 94 محطة منتشرة بطول الشبكة مفتوحة لأعمال نقل البضائع وترتبط بالموانئ الرئيسية ( الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، بورسعيد غرب، السخنة، الأدبية ) بوصلات حديدية، كما تمتلك الهيئة أسطول من العربات متنوع الطراز لشحن مختلف أنواع البضائع ( الصب، المعبأ، الحاويات).