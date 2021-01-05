«ازمات دجوي» بالقليوبية تطلق الموجة الثانية لمواجهة كورونا

أطلقت اللجنة الشعبية لإدارة الأزمات بقرية دجوي، مركز بنها بمحافظة القليوبية، الموجة الثانية من حملتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم مرضى الفيروس من أبناء القرية بالعزل المنزلي والمستشفيات، وتوفير احتياجاتهم العينية والعلاجية، والدعم النفسي لهم؛ إذ تلقت اللجنة التبرعات من الأهالي لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، مع تزايد اأعداد المصابين بالقرية.

ونجحت المبادرة منذ بداية الموجة وحتى الآن، في توفير شبه عناية مركزة للمرضى في أماكن العزل المنزلي لهم، من خلال جلسات الأكسجين والأنابيب اللازمة لذلك داخل القرية، والتي يشرف عليها متخصصون من أبناء القرية، من العاملين في المجال الطبي والعلاجي والتمريض، بجانب قياس نسبة الأكسجين في الدم، وإقامة ما يشبه مستشفى ميداني داخل البيوت التي بها حالات إصابة وعزل منزلي.

كما وفرت اللجنة التحاليل الطبية اللازمة للمرضي والأدوية لغير القادرين بالمجان، وجلسات الأكسجين بالمجان، بالتعاون مع كلا من الدكتور «محمد عزت الرقاوي، ومحمود رجب»، ومحمد عبده الرحا، مساعد صيدلي، ذو خبره في تركيب المحاليل وأجهزة الأكسجين، والممرضة أم يوسف الهنداوي.

وقال محمد عزت، المنسق العام للجنة، صاحب فكرة المبادرة، أن اللجنة جرى إطلاق نشاطها منذ الموجه الأولى في مايو العام الماضي، برئاسة السيد بحيري، رئيس اللجنة، ونجحت في مواجهة الفيروس حتى الآن، من خلال التعقيم والتطهير بالقرية، وتوفير الأدوية والمستلزمات لحالات الإصابة، ونقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج، بمشاركة شباب القرية، وطلبة كلية الطب من أبنائها.

كما ساهمت اللجنة في توفير البيئة الأمنة لطلبة القرية خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، العام الماضي، من خلال الكمامات والمطهرات، ونقلهم بسيارات معقمة للجنة أداء الامتحانات في قرية مجاورة.

وأضاف «عزت» أن المبادرة تنقسم إلي 4 لجان فرعية، الأولى الطبية، التي تتبنى الكشف على الحالة، واخذها للمستشفي ذهابا وإيابا، وتأمين عزلها بالمنزل في حالة الإشتباه والعزل المنزلي وأخذ عينات من المخالطين وإجراء التحاليل عليها بالمعامل وبالمجان بمشاركة طبيبي حميات وصديلي وتمريض متخصص في سحب العينات، وكلهم من أبناء القرية الذين تطوعوا لعمل الخير.

وأضاف أن اللجنة الثانية هي الموارد والدعم، وتختص بجمع التبرعات للجنة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات للحالات، وبعض المأكولات والمشروبات للمصاب ولجنة التوعية والإعلام، وتختص بتوعية الأهالي بالإجراءات الوقائية للسيطرة علي المرض، والتعامل مع ظهور أي اعراض علي أي شخص ومجموعة من من الشباب للتعامل والإعلام ونشر التوعية على السوشيال ميديا، ولجنة الاتصال للتواصل مع الجهات الصحية والأمنية في حالة ظهور حالة إيجابية وتوجيهها والبحث لها عن مكان في أحد المستشفيات حتى تمام الشفاء.

وأوضح المنسق العام للجنة، أنه خصصت أرقام المحمول 01032032821 و01220993884 و01156993169 و01006201756 للتواصل مع الحالات ومع اللجنة مباشرة، لتوفير الدعم اللازم على مدار الساعة للمرضى والمخالطين، وأي شخص بالقرية في حاجة للمساعدة والمشورة والتدخل السريع.