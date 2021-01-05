الصناعة: الرئيس أوصى بدخول السيارات الملاكي منظومة العمل بالطاقة النظيفة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وكان هناك حرص من الوزارات والجهات المعنية على المشاركة بافتتاح المعرض، خاصة وأنّ المبادرة لا تمثل وزارة التجارة والصناعة فقط، لكن هناك البنك المركزي ووزارة البترول ووزارة المالية ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فالجميع كان حريص على عرض كل وزارة ودورها في المبادرة.

الغاز الطبيعي يوفر أكثر من 50% من استخدام الغاز بشكل شهري

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المعرض به نماذج من السيارات المحولة للعمل بالغاز وهي صناعة وطنية، موضحة أنّ الغرض من هذا المعرض وإطلاق المبادرة هو توجه الدولة نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن البنزين والسولار وله أكثر من فائدة، فبالنسبة للاقتصاديات يوفر أكثر من 50% من استخدام الغاز بشكل شهري، إضافة لإدخال أصحاب السيارات الملاكي في المنظومة.

وتابعت: «وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال السيارات الملاكي في المنظومة على أساس أنّه من حق كل مواطن أن يكون له سيارة جديدة وغير متهالكة وليس بها أعطال، لذلك تم إدخال السيارات المتقادمة التي مرّ على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما بالمنظومة، وأقل من 20 عاما، ويرغب في التحويل للغاز الطبيعي، يتجه لكارجاز أو غازتك ويحول السيارة وهو من خلال تعاون مشترك مع جهاز تنمية المشروعات بقرض بسيط وميسر».

حافز لكل صاحب سيارة يقدمها للتخريد

وتابعت جامع أنّه سيكون هناك حافز لكل صاحب سيارة يقدمها للتخريد مقابل الحصول على سيارة جديدة، موضحة أنّ إحلال السيارة نفسها يكون من خلال البرامج التمويلية بالبنك المركزي، وأشرك بها جميع البنوك بالقطاع المصرفي بشروط موحدة ومستندات موحدة وفترات سداد تصل لـ10 سنوات عكس المعتاد من قبل، ودون مقدم، وتعتبر السيارة المتقادمة هي المقابل، ما يشجع الصناعة، مؤكدة أنّ أول أيام المعرض شهد إقبالا من المواطنين، ما يعظم الإنتاج بالمصانع.