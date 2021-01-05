وفاة مدير إدارة النظافة بالقليوبية متأثرا بكورونا

نعى الديوان العام لمحافظة القليوبية، قبل قليل، مدير إدارة النظافة بالمحافظة، أشرف عبد السلام قربة، الذي توفى اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، اثناء خضوعه للعلاج بمستشفى قها المركزي، المخصص لعزل حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وجرت إجراءات ومراسم دفن مدير إدارة النظافة الراحل في مقابر أسرته بقرية "الرملة"، التابعة لمركز بنها، وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "توفى إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء، الزميل أشرف عبد السلام علي قربة، مدير عام إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، وتشييع الجنازة من مقابر العائلة بالرملة".

وسجل مستشفى العزل، منذ بداية هذا الأسبوع، وفاة 10 مصابين بفيروس كورونا، من بينهم الدكتور يوسف السيد مرسي، 52 سنة، استشاري بمستشفى حميات قليوب، وهو من أبناء مدينة القناطر الخيرية، وتوفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

ومن بين حالات الوفاة المسجلة بعزل قها، خلال اليومين الماضيين، شاب من مدينة بنها، وآخر من طوخ، إضافة إلى ربة منزل عجوز من بنها تبلغ 83 سنة، ومسن آخر من قرية سنديون بمركز قليوب يبلغ 73 سنة، ومدرس شاب من طوخ عمره 46 سنة، وشاب آخر من الإسكندرية في عمر 36 سنة.

كما سجل مستشفي بنها للتأمين الصحي والنيل للتأمين بشبرا، وفاة 3 مصابين بكورونا، كانوا يخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، توفوا أثر مضاعفات المرض.

وأكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بالقليوبية أن المحافظة بها كميات كافية من الأكسجين، تفى باحتياجات جميع الحالات على مستوى كافة المستشفيات، ولا توجد أي أزمات في هذا الشأن، وأوضح أن جميع الوفيات نتيجة مضاعفات المرض، ونظراً لإصابة بعض المتوفين بأمراض مزمنة.