القليوبية تحرر 525 محضرا لعدم التزام بالكمامة في ثالث أيام التطبيق

واصلت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع إدارة مرور المحافظة، إجراءاتها لمواجهة التراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ إذ حررت اليوم، في ثالث أيام التطبيق، 525 محضرا للمخالفين من المواطنين والسائقين، بمختلف أنحاء المحافظة، بإجمالي 1680 محضرا خلال الأيام الماضية.

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمواقف حي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف الأجرة بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتهم، والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتجول «الهجان» بمواقف السيارات بكلية الزراعة وموقف «الزهور بميدان المؤسسة، ومسطرد»؛ إذ تم التأكد من التزام الجميع بالكمامة.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية، ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف، للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

يذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة، منعا للإصابة بالفيروس.