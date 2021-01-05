أستاذ جهاز هضمي: من المتوقع حدوث تغير جيني لكورونا العام المقبل

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد في قصر العيني، إن أبرز الأعراض شيوعا بعد الإصابة بفيروس كورونا الصداع وعدم التركيز وانخفاض الإدراك وإعياء وضيق في التنفس، لافتا إلى أن ثاني أخطر أنواع الصداع يحدث بسبب كورونا، والتهاب مناعي يحدث بسبب الفيروس ينذر باحتمالية فقدان البصر، والصداع العنقودي يتشابه مع أعراض الجيوب الأنفية، كما أن الجبن خاصة الرومي أو القديمة أو المعتقة، والشكولاتة والمكسرات والمخلل واللحوم المصنعة والتدخين من شأنها زيادة الشعور بالصداع.

الشعور بالصداع ليس معناه الإصابة بكورونا

وأضاف المنيسي، خلال لقاء ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن الشعور بالصداع ليس معناه الإصابة بفيروس كورونا، وعند الشعور به يجب اللجوء للطبيب المختص للتفرقة بين الصداع الأولي والثانوي، متابعا: الصداع هنعامله إنه حاجة مهمة، مش أي حد يجيله صداع ياخد بانادول.

التحورات التي حدثت لكورونا لم تؤثر على التطعيم

وأشار إلى أن هناك أجيال من كورونا أقل ضراوة وأكثر انتشارا ولن تؤثر على التطعيم الحالي، مؤكدا أن كل التحورات التي حدثت للفيروس لم تؤثر على التطعيم حتى هذا اللحظة، وإذا تغير الجين، والذي من المتوقع أن يتغير العام المقبل مثل الإنفلونزا ستستغرق شركات الأدوية لن تستغرق من 4 لـ 6 أسابيع لعمل التطعيم الجديد، وهذا ليس مقلق.

الإجراءات التي اتخذتها مصر محسوبة

وأوضح أنه يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، وعدم التعرض لأماكن مغلقة أو مكمكمة فترة طويلة، لافتا إلى أن الحياة لا يمكن أن تتوقف: مش هنقعد مستخبين من المرض، والإجراءات التي اتخذتها مصر محسوبة بدقة لإدارة أزمة حقيقية، مثل توفر الدواء.

مرضى القلب والكلى والسمنة والمدخنين أكثر الفئات تضررا

ولفت إلى أن مشكلة الصدر والسعال المستمر قد تمتد أكثر من 12 أسبوعا بعد التعافي من كورونا، بحيث تمتد للمتعافي من المرحلة الأولى 4 أسابيع والمرحلة الثانية 12 أسبوعا والمرحلة الثالثة أكثر من 3 أشهر، والضراوة تأتي أكثر لمريض السمنة أكثر من المريض الذي يعاني من الأزمة الصدرية وأصيب بكورونا، ولكن الأكثر شيوعا مرضى الكلى والقلب والمدخن.