حديث 3 فنانات عن زواج «دياب والشربيني» عرفيا يزيد القصة غموضا (فيديو)

لا تزال قصة انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، حديث الوسط الفني، وما ساعد من كثرة الأقاويل في هذا الأمر هو عدم وجود معلومة كاملة حول تلك العلاقة المثيرة التي بدأت في 2017 وانتهت مع 2020.

وخلال الأشهر الماضية، تحدث عدد من الفنانين عن علاقة «دينا ودياب»، مؤكدين أنهم «متزوجين عرفيا». ويرصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز ما تردد عن هذه العلاقة الغامضة.

مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر، «إن دينا الشربيني تستحق أن يضحي الهضبة عمرو دياب من أجلها، عارفة إنه صعب جدا لو هو عمل زواج وارتباط شرعي هيكلفه نصف ثروته، لأنه طبعا زوجته زينة عاشور ست عظيمة وأنا بحترمها أوي، لكن هو ده القانون الإنجليزي».

وتابعت، «عمرو دياب ودينا الشربيني في موقف صعب، إحنا متعاطفين مع دينا، لكن برضو لازم نحس بعمرو، وأعتقد أنهم هيلاقوا حل وسط، ومش غلط الزواج العرفي، معترف به، فليكن وربنا يوفقهم، وأنا بحب أوي قصص الحب، فأتمنى أن قصة الحب دي متروحش، لأنهم عيشونا فرحة يوم تلات وبرج الحوت، فمينفعش تنتهي، أنا بحب قصص حب النجوم أوي».

رانيا يوسف

وتحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن العلاقة خلال حوارها ببرنامج «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» العراقية، قائلة «أنا معرفش، أقسم بالله ما أعرف ولا بدخل ولا ليّا دخل، الفنان اللي يتجوز عرفي أكيد عنده ظروف، والموضوع مش إمكانيات مادية، في ظروف اجتماعية ممكن يكون الفنان محطوط فيها تمنع الزواج الرسمي».

وفاء عامر

اما الفنانة وفاء عامر، قالت أثناء مقابلة برنامج كلمة أخيرة، «ناس كثيرة خلطوا حاجات في حاجات لكني مش عايزة أتكلم بس أنا حاسة وقتها إني عايزة أوجه رسالة ليها لأني شايفاها فنانة تبقى حاجة كبيرة أوي في يوم من الأيام بنت بمية راجل ومبدعه وبريق عينيها يعجبني، الشائعات التي قد تتعرض لها الفنانة حول الانفصال يؤثر عليها وتسبب وجع لها ممكن بس لو قوية مش هيحصل ده حتى لو ضعيفة بقلها بلاش تعدي مع الضعفاء لازم تعد مع حد يقوي قلبها».