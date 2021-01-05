خبير: الصين ستتوسع في الشرق الأوسط خلال 2021

كشف الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن توقعات باحثي المركز بشأن القوى العالمية الكبرى في عام 2021، مشيرا إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأولوية ستكون للداخل، بسبب أزمة فيروس كورونا والانقسام الداخلي، إضافة إلى قضايا الهجرة والبيئة، وتحديات عودة المؤسسية للسياسة الخارجية، وأن يكون هناك دور أكبر لمؤسسات مثل البنتاجون، وأيضا تحدي العلاقات مع روسيا والصين، وإيران، وهذا سوف يؤثر على المنطقة كلها.

الصين مرتبطة بتحركات بايدن

وأضاف «عسيلة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الصين ستكون مرتبطة بتحركات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وهل ستكون تعاونية أم صدامية، ومن المؤكد أنها سوف تتجنب التصادم معها، وربما تراجع سياساتها، وبالتالي فإن الصراع قد يشتد أو ينخفض، والتواجد الصيني سيزيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

روسيا مستمرة في سياساتها الخارجية

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بالنسبة لروسيا ربما نشهد استمرار للتوجهات الأساسية رغم أن الضائقة الاقتصادية سوف تؤثر بشكل كبير عليهم، خاصة أنهم يعانون من مشاكل محيطة بها، وسوف تكون مشغولة بها، وربما تهدئ الصراع مع تركيا، وتستمر التفاهمات بينهما في بعض قضايا المنطقة مثل سوريا وأوكرانيا، وقد تنفتح على أفريقيا.

مشاكل في الاتحاد الأوروبي

وأوضح أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهو لديه مشكلة كبيرة في العام الجديد، ويخوض عامه الأول دون بريطانيا، والجميع ينتظر نتيجة ذلك، وألمانيا نفسها لديها مشكلة وهي إيجاد بديل لأنجيلا ميركل، وهناك توجهات لأن تقود فرنسا الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعاني أيضا من العلاقة مع تركيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يوجد بينه وبين الاتحاد الأوروبي خلافات عديدة.