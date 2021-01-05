محلل سياسي: قلة الأسّرة بالمستشفيات أجبرت لبنان على الغلق الكامل

قال شادي نشابة، الكاتب والمحلل السياسي، إن الوضع الميداني لجائحة كورونا بلبنان، دفع لفرض الإغلاق الكامل حتى أول فبراير لمواجهة الوباء، حيث وصل عدد الإصابات إلى حوالي 193 ألف حالة، شفي منهم 134 ألفا، وتبقى حوالي 60 ألفا بينهم 466 تدهورت حالتهم أصبحوا في وضع حرج صحيا، بالإضافة إلى أن البلاد تحقق وفيات، بمعدل من 10 إلى 15 حالة بشكل يومي، نتيجة الموجة الثانية من تلك الجائحة، التي يعاني منها أغلب دول العالم الآن، وفي نفس الوقت عدد الأسّرة غير كاف لاحتواء هذه الأعداد من الإصابات.

نسجل 3000 ألف حالة يوميا

وأضاف «نشابة»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الآن»، عبر skype، والمذاع على شاشة «extra news»،أن الإقفال العام الذي قام به لبنان مؤخرا، تحتاجه الدولة بشكل هام لمواجهة مسألة ازدياد الأعداد يوما بعد يوما، فهناك حوالي 3 آلاف حالة تسجل يوميا، في لبنان.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي أن لبنان لديه 150 غرفة للعناية الفائقة للحالات الحرجة المصابة بكورونا، ولم يتبق الآن سوى 10% فقط من الأسرة الفارغة، يمكن استخدامها لاستقبال حالات حرجة جديدة.