وفاة رئيس «الإقليمي للجمعيات الأهلية» بالغربية إثر إصابته بكورونا

توفي العميد سعيد الشاذلي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، وأحد أبناء قرية شبرتنا بمدينة بسيون، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ويجري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية، لدفنه بمقابر العائلة.

وكان الراحل قد ظهرت عليه منذ أسبوعين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال، وأجريت له عدة فحوصات طبية وأخذ عينة منه، وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت الإصابة بالفيروس، وجرى عزله داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وتدهورت حالته الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافته المنيه.

كما نعى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، وفاة العميد سعيد الشاذلي، الذي أفنى سنوات عديدة في خدمة العمل الأهلي بمحافظة الغربية، وقدم خدمات للمواطنين في المجالات كافة، من خلال الجمعيات الأهلية.