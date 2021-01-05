طبيب بأمريكا: نقف على مفترق طرق في أزمة كورونا «الغلق أو الالتزام»

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابامان بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه سعيد بالإجراءات الاحترازية التي تمت مؤخرا لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأتابع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الذي يتابع بدوره أعداد المصابين بشكل عام لمعرفة أعداد المصابين بعد إنقاص منهم عدد المتعافين، وهذا يتم بشكل علمي، لافتا إلى أنه منذ بداية يونيو الماضي قلت الأرقام حتى سبتمبر الماضي، ثم عاودت الارتفاع مع فصل الشتاء مع بداية الموجة الثانية.

أمام مفترق طرق

وأضاف أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابامان بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال مداخلة عبر برنامج الاتصال عن بعد «زووم» في برنامج «مساء دي إم سي» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه أحيانا يتم الاستعانة بالنماذج الافتراضية، لكن حاليا بناء على أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد بحسب وزارة الصحة، «نحن في مفترق طرق، الفترة اللي جاية هتكون بناء على اختيار الناس، هنلجأ لإغلاق كامل في حالة ارتفاع الإصابات بعدد كبير، ولا عاوزين نتعاون كلنا وإحنا في مركب واحد؟».

وتابع، «أنا سعيد بمبادرة السياحة الداخلية لتنشيط الاقتصاد لصالح الناس، الحالات المصابة الحالية 24 ألف مريض، والموجة الأولى من الجائحة بدأت في إبريل وزادت الأعداد حتى وصلت إلى شهر يوليو وأعلى رقم كان 1400 إصابة وبعدها قلت الجائحة ثم زادت الإصابات مرة أخرى، وإذا تكرر ارتفاع الإصابات مرة أخرى يجب ألا نزعل أن هناك تناقص في الأكسجين لإننا مش ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية وانتقل بعدها إلى مختلف دول العالم وأدى ذلك إلى إعلانه وباءا عالميا في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات.