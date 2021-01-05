تراجع أسعار الحديد بقيمة 200 جنيه للطن متأثرة بالأسواق العالمية

سجّلت أسعار الحديد تراجعا بقيمة 200 جنيه للطن في الأسواق اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، وسط توقعات لوكلاء حديد التسليح في عدد من المحافظات بتراجعات طفيفة خلال الفترة القادمة.

تخفيضات سعرية من قبل وكلاء التسليح بالمحافظات

وكشف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، عن اتجاه عدد كبيرمن وكلاء حديد التسليح في كافة المحافظات لعمل تخفيضات سعرية على المخزون لديهم، تحسبا لتراجعات الطن خلال الفترة المقبلة بعد مواصلة أسعار خام البليت والخردة تراجعاتها بالأسواق العالمية.

وقال الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسباب لجوء وكلاء حديد التسليح لخفض الأسعار هو تصريف المخزون وتحسبا لتعرضهم لخسائر إذا وصلت أسعار المادة الخام للتراجع، وهو ما يكبدهم خسائر بالجملة لحصولهم على خام الحديد بأسعار مرتفعة من خام حديد التسليح بسعر 13650 جنيها للطن يباع بحسب تخفيضات الأسعار بـ13450جنيها.

وتوقع الزيني استمرار استقرار أسعار حديد التسليح الشهر الجاري «يناير» مع توقعات بتراجعات طفيفة لشركات حديد التسليح جميعها لوجود عدد من المؤشرات، منها تراجع أسعار الخامات العالمية مثل «البليت والمكورات والخردة» وعدم تقبل الأسواق أي ارتفاعات جديدة وخاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح التي أصابت الأسواق بالشلل التام.

واوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن الزيادات الأخيرة لم تستوعبها الأسواق. وتابع أن سعر طن حديد التسليح بعد الزيادة الأخيرة يصل للمستهلك بسعر 13900 جنيه.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح أبطأت من حركة البناء العام الجديد 2021 وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار والتعاقدات بالأسعار القديمة، وهو مايزيد من الأعباء على شركات المقاولات.

وكانت أسعار الشهر الجارى «يناير» 2021، سجل سعر طن حديد تسليح عز 13654 جنيها للطن «تسليم المصنع»، وسجل «حديد المصريين» سعر 13650 جنيها، واستقر سعر حديد الجارحي عند 13450 جنيها للطن «أرض مصنع»، وسجل حديد «بشاي» في مصر سعر 13450 جنيها للطن، وحديد «السويس للصلب» نحو 13550 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد «المراكبي» نحو 13400 للطن، وحديد «العشري للصلب» نحو 13500 جنيه.