عروض «بيت المسرح» تعود الخميس المقبل: تعرف على مواعيد الحفلات

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح ستعود لتنير مسارحه من جديد، وذلك ابتداء من الخميس المقبل 7 يناير الجاري، الذي يواكب احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك عقب انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي استضافت فعالياته المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.

ويعود من جديد عرض «عيلة الفقري» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في الثامنة والنصف مساء، على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

والعرض من بطولة: محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية من كلمات الشاعر بلال إمام، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد متولي.

بينما يعود عرض «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، في أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة والنصف مساء، على مسرح الغد بالعجوزة.

والعرض من بطولة، عبير الطوخي، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، وأشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وديكور وأزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.

أما فرقة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح فتقدم عرض «ريسايكل» أيام الأربعاء والخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، والعرض من موسيقى أحمد حمدي رؤوف، ودراما حركية مناضل عنتر، وأزياء عبير البدراوي، وصياغة وإخراج محمد الصغير.

وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح عرض «زهرة اللوتس» أيام الخميس و الجمعة والسبت في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

والعرض من بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، وديكور حازم شبل، ومن تأليف طارق مرسي، وإخراج محمد حجاج.

جدير بالذكر ان جميع مسارح البيت الفني للمسرح تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية داخل المسارح، حفاظا على صحة الجميع من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم.