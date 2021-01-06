مصرع سائق «توك توك» في مشاجرة بالأسلحة بالغربية

لقي سائق توك توك مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية، بسبب خلاف على قيمه إيجار جراج «توك توك» وتم نقله إلى طوارىء مركز القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام زوجته وابنه.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة، بورود بلاغا من شرطة النجدة بوفاة المدعو السيد عباس، 38 عاما، سائق توك توك مقيم بمنطقة منشية مبارك في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع أخرين بمنطقة سكنه، دائره المركز.

انتقلت القيادات الأمنية بعد ساعتين من الحادث برئاسه الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة بناءا على توجيهات العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي للوقوف علي تطورات الحادث وضبط الجناة

وكشفت التحريات أن مشاجرة اندلعت بين المجني عليه وشخص أخر يدعى «عادل.ا»، لخلافات على أجرة جراج التوك توك الخاص بالضحية مما دفع الأخير لاستدعاء حفيده ويدعى «أمير.س.ا» 19 عامًا، عاطل، أخرج سلاح أبيض كان بحوزته وتعدى على المحني عليه بالضرب وأصابه بجروح سطحية بالرأس حتى تبول على نفسه أمام أفراد أسرته.

وتابعت التحريات الأمنية أن أهالي المنطقه نقلوا الضحية لطوارىء مركز القلب نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة ولفظ أنفاسه الاخيرة، بتقنين الأجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم الأول ومطاردة جده الذي فر هاربا فور مشاهدته قوات الشرطة بمحيط محل إقامته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثة ودفنها .