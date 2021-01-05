شاب يغرق أمام زوجته بالدقهلية.. نزل يملأ مياه لغسيل سيارته

طلب شاب من زوجته أن تنتظره في سيارته حتى يملأ «جردل» بالمياه من «البحر الصغير» في الدقهلية، ليغسل به السيارة، وهو لا يعلم أنها ستكون النظرة الأخيرة إلى زوجته، التي ارتبط بها قبل فترة قصيرة، حيث انزلقت قدماه وسقط في الترعة، ولم يخرج منها إلا جثة هامدة.

عاشت قرية «ميت مزاح» بدائرة مركز المنصورة مأساة إنسانية، لم تتوقف العروسة عن الصراخ لعل أحد يستطيع إنقاذ زوجها الشاب، الذي كان يتحدث معها منذ لحظات، إلا أن تيار المياه جرفه بعيداً عن الشاطئ.

تجمع أهالي القرية، ونزل إلى الترعة الشباب القادرون علي البحث والسباحة، الكل يريد أن يساعد في إنقاذ الزوج حتى تهدأ زوجته، إلا أنه بمرور الوقت بدأ الأمل في انتشاله حياً يتلاشى، حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وأخرجت الشاب من الترعة جثة هامدة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الصغير، الموازية لطريق «المنصورة - دكرنس»، أمام قرية «ميت مزاح» مركز المنصورة.

انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وانتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، تبين أنه حال قيام المدعو «عماد ح. ع.»، 23 سنة، ميكانيكي، مقيم بقرية «نجير» دائرة مركز دكرنس بملء دلو من المياه بالترعة، لغسيل السيارة، انزلقت قدماه وسقط في المياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال زوجة المتوفي «ملوك ن. م.»، 18 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت مزاح، في محضر الشرطة، أكدت أن زوجها نزل إلي الترعة ليملأ الدلو، إلا أنه انزلقت قدماه وغرق ولم تتهم أحداً بالتسبب فى وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 49 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.