القصة الكاملة لانتحار طالب ببني سويف.. أهله منعوه من الخروج خوفا عليه

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تفاصيل واقعة إقدام طالب بقرية «قاي»، التابعة لمركز إهناسيا، على الانتحار شنقًا باستخدام «تلفيحة» بسبب حرص أسرته الزائد عليه، ومنعه من الخروج من المنزل.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول «عبدالله م.ي.ع»، 15 سنة، طالب، مقيم قرية قاي بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إقدامه على الانتحار شنقًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، وأقوال أهليته، أن الطالب المتوفي أقدم على الانتحار شنقًا بسبب حرص أسرته الزائد عليه، ومنعه من الخروج من المنزل، ما أصابه بحالة نفسية سيئة تسببت في إقدامه على التخلص من حياته.

وأكدت أسرة الطالب في أقوالها أمام مدير نيابة إهناسيا، أن نجلهم تأخر داخل غرفته عن المعتاد، وبدخولهم عليه وجدوه معلقًا بسقف الغرفة باستخدام «تلفيحة» وفي حالة فقدان تامة عن الوعي، فقاموا بنقله لمستشفى إهناسيا وبفحصه بمعرفة مدير المستشفى، تبين وفاته وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

يذكر أن مركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، شهد أمس، واقعتين اثنتين، الأولى لوفاة ربة منزل داخل حمام منزلها متأثرة باستنشاقها بخار الماء، ووفاة عامل أثناء تشغيله معدة حفر.

وتبين أن عاملا بشركة مقاولات لقي مصرعه، أثناء محاولته إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول، بأحد المواقع بقرية «منشأة عبدالصمد»، التابعة لمركز أهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى أهناسيا المركزي.

كذلك لقت ربه منزل مقيمة بقرية منهرو بمركز اهناسيا، مصرعها، اختناقا، إثر استنشاقها بخار ماء في حمام منزلها، حيث تبين من التحريات الأولية للرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث أهناسيا، أن المتوفية مقيمة بقرية «منهرو»، التابعة لدائرة المركز، وأكد زوجها أنها تأخرت على غير العادة بحمام المنزل، فدخل عليها ليجدها مسجاة بأرضية الحمام.