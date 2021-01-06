أهالي قرية «الطرفاية» بالجيزة عن غرقها: حصلت كتير ومحدش بيسأل فينا

ليلة هادئة كما هو الحال دائما في قرية «الطرفاية» التابعة لمركز البدرشين بالجيزة والوضع على طبيعته، لكن سرعان ما تحول ذلك الهدوء إلى حالة هلع بعد أن انفجرت مواسير الصرف الصحي بترعة القرية، وأغرقت الشوارع والبيوت في 10 دقائق، وسط استغاثات من أهالي القرية.

مياه الصرف الصحي بـ«الطرفاية» أغرقت 6 شوارع بالقرية

ليست تلك المرة الأولى التي تغرق فيها قرية الطرفاية، حسبما ذكر سعيد المصري، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، مضيفًا أن ذلك الأمر تكرر أكثر من ثلاث مرات من قبل، وذلك نتيجة غلق الترعة القادمة من العياط إلى البدرشين، وعمل فتحات للمواسير كل 200 متر، ما دفع بعض أهالي القرية إلى إغلاق الفتحات التي أمام منازلهم، وهو ما نتج عنه ضغط في المواسير وجعلها تنفجر مغرقة أكثر من 6 شوارع بالقرية.

استغاثات سابقة لأهالي قرية «الطرفاية» بالوحدات المحلية للبدرشين.. بدون نتيجة

10 دقائق من انفجار المواسير كانت كفيلة لإغراق شوارع القرية وبيوتها، حسبما ذكر «المصري»، مضيفًا أنهم في كل مرة كانوا يستغيثون بالوحدة المحلية التابعين لها «المرازيق» ومجلس مدينة البدرشين، ولكن دون نتيجة، ولم يتحركوا إلا بعد أن غرقت القرية واستغاث أهلها بمحافظ الجيزة شخصيًا.

200 منزل أغرقتهم مياه الصرف الصحي بـ«الطرفاية»

أكثر من 200 منزل بالقرية أغرقتهم مياه الصرف الصحي التي بلغ ارتفاعها أكثر من 60 سم، بحسب ما قاله أهالي القرية، حتى أن المياه دخلت إلى المسجد وأغرقته، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تخللتها المياه، ليجلس أصحابها بجانبها أرضًا يندبون خسارتهم، وعرائس أفسدت المياه أجهزتهن المنزلية وحرمتهن من فرحتهن المستقبلية.

وذكر محمود فتحي، أحد أهالي القرية، أن «الطرفاية» دائما ما تتعرض لمثل هذه المشكلات دون أن يلتفت لها المسؤولون، أو أن يتحرك أحد لنجدة أهالي القرية المعرضين للأمراض والأوبئة نتيجة مياه الصرف الصحي التي تخرج دائما على البيوت والأراضي.

الأهالي: المسؤولون تحركوا بعد استغاثاتنا بمحافظ الجيزة

لم يتحرك المسؤولون إلا بعد أن استغاث أهالي القرية بمحافظ الجيزة، ولكن كانت القرية غرقت، وأرسلت الوحدات المحلية التابعة لمركز البدرشين بأكملها المعدات وعربات كسح المياه، وتم إخلاء بعض الأهالي من بيوتهم لحين شفط المياه منها، في حالة من الحزن الشديد لأهالي القرية الذين أغلبهم من حالات اجتماعية بسيطة.