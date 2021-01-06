للصيادلة: 4 طرق إلكترونية لتجديد مشروع العلاج حتى نهاية فبراير المقبل

أعلنت نقابة صيادلة القاهرة عن عدة إجراءات لتيسير تجديد اشتراك مشروع العلاج، مؤكدة أنه للصيادلة الراغبين فى التجديد فقط عن طريق نقاط «فوري»، ولن يقبل من مقرات النقابة أو المشروع للحد من الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وحددت النقابة 4 طريق للسداد الإلكتروني، بدلا من الحضور للنقابة.

1.تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول https://fawry.com

2. أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحلات والسوبر ماركت.

3.التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122.

4. عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج https://muhealthplan.com

وأوضحت النقابة أنه بالنسبة للصيادلة الراغبين فى الاشتراك أول مرة أو الراغبين فى إضافة آخرين على اشتراكهم، فيتم تلقي طلباتهم عبر مقرات نقابة القاهرة الفرعية.

وكان اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات «الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين»، أعلن عن بدء تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء إلكترونيا فقط، حتى نهاية فبراير 2020.

وأكد استمرار الخدمات بمقرات مشروع العلاج للأعضاء الراغبين في الاشتراك لأول مرة، أو لإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء أو الوالدين، في حال عدم إضافتهم مسبقا، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وتعاقد الاتحاد مع شركة شحن لتوصيل كارنيهات وكوبونات 2021 إلى المنازل، من خلال إرسال اسم العضو، اسم النقابة التابع لها «بشرى، صيادلة، أسنان، بيطري»، رقم القيد في النقابة، رقم بطاقة العلاج، رقم محمول للتواصل، العنوان بالتفصيل، صورة إيصال الدفع أو (سكرين شوت) في حالة الدفع أون لاين، على أرقام: 01028685441، 01009205907.

ومن المقرر أن يتم توصيل الكارنيهات للأعضاء في القاهرة والجيزة خلال أسبوع علي الأكثر، بتكلفة 40 جنيها يتحملها العضو، أما باقي المحافظات فسيتم توصيل الكارنيهات إلى مندوب المشروع بالمحافظة مجاناً.