حملات مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع الجيزة

كثفت أحياء جنوب وشمال الجيزة والدقي حملاتها، اليوم، للتصدي للمخالفات والتعديات علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رفع الاشغالات بجنوب الجيزة

شنت أجهزة حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح، حملة لرفع الاشغالات أسفرت عن فض سوق الثلاثاء الأسبوعى بالمنيب تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة.

وأزالت الحملة 160 حالة إشغال طريق من قبل الباعة الجائلين، و30 تندة مخالفة وعدد 8 أكشاك بدون ترخيص، فضلا عن رفع 400 حالة إشغال للمحال التجارية.

وصاردت الحملة 750 كيلو مصنعات لحوم «مفروم - سجق» بسوبر ماركت مصر والسودان وسوبر ماركت السلسبيل بشارع جمال عبد الناصر غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟

حملات لضبط الشارع بشمال الجيزة

وشن حي شمال، حملة مكبرة برئاسة أشرف بكر، بالتنسيق مع شرطة المرافق لمواجهة الاشغالات والمخالفات بالشوارع، أسفرت عن مصادرة عدد من الاشغالات الثابتة والمتحركة شملت استاندات وكراسى وشيش من بعض المقاهى بشوارع «الوحدة، والمنيرة الرئيسى والبوهى»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع 143 حالة إشغال وضبط كافيهات ومقاه تقدم الشيشة للمواطنين بالدقي

وواصل حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملاته اليومية المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرصد الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، حفاظا علي الصحه العامه، وقاد رئيس الحي حملة بميدان الثورة وشارع السودان وشارع يثرب، وجرى رفع الإشغالات والتفتيش علي رخص المحلات وتوعيه المخالفين باشتراطات التراخيص، وأزالت الحملة 143 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.