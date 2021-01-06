لأول مرة.. تواضروس يقيم قداس الميلاد بالدير ويعتذر عن استقبال المهنئين

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لأول مرة، كما فعل في عيد القيامة الماضي، بحضور عدد محدود من المطارنة والأساقفة، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وطبقا للقرارات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منعا للتجمعات.

قداس عيد الميلاد يبدأ في الثامنة والنصف مساء

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات القداس الذي سيتم بثه عبر القنوات الفضائية العامة والمسيحية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

البابا يعتذر عن استقبال المهنئين بالمقر البابوي

ويغيب البابا تواضروس الثاني، غدا الخميس صباح يوم العيد طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، عن المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث اعتذر عن استقبال المهنئين كعادته كل عام، نظرا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واستبدل البابا تلقي التهاني بالاتصالات الهاتفية والبرقيات.

وخلال الأيام الماضية، استقبل البابا برقيات تهنئة من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن عدد آخر من المسؤولين والشخصيات العامة، فيما أجرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بالبابا للتهنئة بالعيد.

كورونا يخيّم على احتفالات عيد الميلاد

وتخيّم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، على احتفالات الأقباط والكنائس الأرثوذكسية بعيد الميلاد هذا العام، وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قصر المشاركة في قداسات العيد على الكهنة والشمامسة فقط أو بأعداد محدودة لا تتجاوز الـ25 شخصا فقط عبر آلية الحجز المسبق للقداس، إلا أنّ بعض الإيبارشيات لم تلتزم بالتعليمات وقررت إقامة أكثر من قداس في الكنيسة الواحدة من أجل مشاركة الأقباط في الصلوات، والاستفادة من الأفنية والقاعات من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن من الأقباط في القداسات مع الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.