إجراءات تسليم وحدات «كابيتال ريزدانس» بالعاصمة الإدارية لحاجزيها

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزدانس R3» بالعاصمة الادارية الجديدة، ردًا على تساؤلات عدد من الحاجزين، وتيسيرًا على الحاجزين وفي ضوء بدء تسليم الوحدات لحاجزيها هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ الإجراءات التي يتمّ اتباعها لاستلام الوحدة السكنية تتمثل فيما يلي:

- التوجه إلى بنك التعمير والاسكان فرع بدر - فرع النادي.

- سداد مبلغ دفعة الاستلام بقيمة 10%؜ من قيمة الوحدة السكنية الموضحة طبقاً لما ورد بكراسة شروط حجز الوحدات.

- سداد مبلغ نظير وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة السكنية

- سداد مبلغ قدره ألفي جنيه مصاريف التعاقد وتحرير العقد.

- تحرير الشيكات بباقي ثمن الوحدة بقيمة 70% من ثمن الوحدة السكنية بأقساط ربع سنوية، وطبقا لنظام التقسيط المختار من قبل العميل لنظام السداد (3 سنوات - 5 سنوات - 7 سنوات).

وأضاف أنّه يتمّ أخذ خطاب من البنك بما تمّ والمشار إليه بالخطوات السابقة والتوجه إلى مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية، ومعاينة واستلام الوحدة السكنية بالموقع.