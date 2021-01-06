في يوم ميلاد جبران خليل جبران.. ماذا قال الشاعر عن كتاب «النبي»؟

تمر اليوم الذكرى 138 لميلاد الشاعر والرسام اللبناني جبران خليل جبران، حيث ولد في لبنان في 6 يناير 1883، قبل أن يهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة ليصبح أحد أبرز شعراء المهجر فيما بعد، كتب عشرات المؤلفات والقصائد باللغة العربية والإنجليزية، منها رواية «الأجنحة المتكسرة»، وكتاب «النبي»، كما ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات حول العالم.

وكتابه الأشهر «النبي»، أصدره في 1923، كتبه بالإنجليزية وترجم إلى أكثر من خمسين لغة، وبعد عشرات السنين على وفاة جبران «توفى في 1931»، ما يزال ملايين القراء يتداولون الكتاب حول العالم.

مضمون «النبي» اجتماعي، مثالي وتأملي فلسفي، وهو يحوي خلاصة آراء جبران في الحب والدين والحرية والرحمة والعقاب والأخلاق والحياة والموت وغيرها، ويتميز كتاب «النبي» بسلاسة أسلوبه وبنيته ونغمية جمله الشعرية، وبثراء الصور المتضمنة للجمل المكثفة، وقد أمكن أيضا إيجاد تشابه بين الكتاب و«هكذا تكلم زرادشت» للفيلسوف الألماني نيتشه.

مقتطفات من الكتاب

وقالب الكتاب يتخذ شكل السؤال والإجابة، فيسرد جبران آراءَه على لسان الحكيم «المصطفى»، ويرد على المرأة العرافة، التي تسأله عن أمور عدة تتماس مع الإنسان وحياته، فمثلا عن المحبة يقول: «المحبة لا تعطي إلا نفسها، ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا، ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة».

أما عن العلاقة بين العقل والعاطفة، يقول «كثيرا ما تكون نفوسكم ميدانا تسير فيه عقولكم ومدارككم، حربا هوانا على أهوائكم وشهواتكم.. وإنني أود أن أكون صانع سلام في نفوسكم.. إن العقل والهوى هما سكان النفس وشراعها، وهي سائرة في بحر العالم، فإذا انكسر السكان أو تمزق الشراع فإن سفينة النفس لا تستطيع أن تتابع سيرها بل ترغم على ملاكمة الأمواج يمنى ويسرة حتى تقذف بكم إلى مكان أمين تحفظ ن به في وسط البحر»، وقبل رحيله كتب جبران بخصوص «النبي»: «شغل هذا الكتاب الصغير كل حياتي. كنت أريد أن أتأكد بشكل مطلق من أن كل كلمة كانت حقا أفضل ما أستطيع تقديمه».