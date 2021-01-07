هل يجوز تصحيح بيانات حجز وحدة سكنية بعد التسجيل إلكترونيا؟.. الإسكان تجيب

قد يتعرض المواطن فى بعض الأحيان، لحدوث خطأ ما عند التقديم لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

لذلك قام صندوق الإسكان الاجتماعي بإطلاق خدمة تصحيح البيانات عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg.

ويأتي ذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، كى تمكنهم من تقديم طلب لتصحيح بعض بياناتهم الأساسية المسجلة بالنظام الآلي للصندوق والسابق تسجيلها وقت التقديم عند طلب حجز وحدة سكنية.

ووفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مى عبدالحميد، تتمثل خطوات تصحيح البيانات إلكترونيا، فى دخول العميل الراغب فى تصيح بياناته على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg .

ويقوم العميل بعد ذلك بالضغط على زر «الطلبات» بمركز خدمة المواطنين، واختيار «طلب تصحيح البيانات» ثم يتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه.

ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب، ثم يتم تسجيل البيان الصحيح، وكتابة محتوى الطلب ورفع المستند / المستندات الدالة على صحة البيانات بملف واحد بصيغة (pdf).

ثم يقوم المواطن بالضغط على زر إرسال الطلب، ويمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق بإرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص.

وتتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.

وتضم الخيارات بمركز خدمة المواطنين على الموقع الإلكترونى للصندوق، 3 اختيارات، الأول: طلب تعديل المدينة / المركز طبقاً لاستمارة الحجز، والثاني: طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي طبقا لبيانات الرقم القومي، والثالث: طلب تصحيح اسم الزوج /الزوجة طبقا لبيانات الرقم القومي.