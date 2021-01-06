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محمود مسلم

ضبط مصنع كمامات غير مرخص بالدقهلية: «كراتين ومكن ورول في البيت»

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الوطن
02:00 م | الأربعاء 06 يناير 2021
مصنع كمامات

مصنع كمامات

ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية، مالك مكتب لبيع المستلزمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بأحد المنازل كائن بإحدى قرى دائرة مركز شرطة الستاموني.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته داخل المصنع (400 ألف كمامة معدة للبيع، ماكينان لتصنيع الكمامات، 65 بكرة رول تستخدم في إنتاج الكمامات زنة الواحدة 15 كيلوجرام، 8850 كرتونة فارغة معدة لتعبئتها بالكمامات).

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بنشاطه غير المشروع، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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