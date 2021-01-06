اتحاد المصريين بالسعودية يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد

تقدم اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية بالتهنة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكل جموع الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن مصر تعد نموذجًا استثنائيًا في التعايش بين مسلميها ومسيحييها في وطن واحد إخوة متحابين، مشيدًا بمواقف الأقباط الوطنية التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المصريين أبناء وطن ودم واحد.

وأكد «حنفي» أن عيد الميلاد ليس عيدًا للأقباط فقط، بل لكل المصريين، ومناسبة وطنية تكشف عن لحمتهم ووحدتهم أمام كل من أرادوا تدمير هذا الوطن في كثير من الأوقات.

وفي ختام تصريحه، قال نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية: «أدعو الله أن يعيد على جميع المصريين هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات».