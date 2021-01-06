أولها سداد 10% من قيمة الوحدة.. خطوات استلام وحدات العاصمة الإدارية

بدأ منذ يومين، تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين «D1 وD8» بالحي السكني «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها، وتستمر مواعيد الاستلام حتى يوم الإثنين 5 يوليو 2021، كما أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال مواصفات قياسية تنفذ للمرة الأولى في مصر.

وتتضمن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات عدة تميزها عن باقي المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها «الحديقة المركزية»، التي تعد من أكبر الحدائق الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى «البرج الأيقوني»، الذي يعد أطول وأعلى برج في قارة إفريقيا.

وتساءل كثير من المواطنين الفائزين بالوحدات عن كيفية الاستلام، وخلال السطور التالية سيتم رصد خطوات استلام الوحدات السكنية، بالحي السكني الثالث كابيتال ريزدانس R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خطوات الاستلام

وتتمثل خطوات الاستلام فى التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع بدر - فرع النادي، ويتم سداد مبلغ دفعة الاستلام بقيمة 10%؜ من قيمة الوحدة السكنية الموضحة طبقا لما ورد بكراسة شروط حجز الوحدات.

بالإضافة إلى سداد مبلغ نظير وديعة الصيانة وتمثل 5%؜ من قيمة الوحدة السكنية، وسداد مبلغ قدره 2000 جنيه، مصاريف التعاقد وتحرير العقد، وتحرير الشيكات بباقي ثمن الوحدة بقيمة 70%؜ من ثمن الوحدة السكنية بأقساط ربع سنوية، وطبقا لنظام التقسيط المختار من قبل العميل لنظام السداد «3 سنوات - 5 سنوات - 7 سنوات».

وأخيرا يتم أخذ خطاب من البنك والتوجه إلى مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية، ومعاينة واستلام الوحدة السكنية بالموقع.

حيث تشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة طفرة إنشائية ومعمارية هائلة؛ إذ يوليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتماما كبيرا؛ كي ينتهوا من تنفيذ المشروعات التطويرية والإنشائية داخلها في أسرع وقت ممكن.