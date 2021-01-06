أسعار أجهزة مولدات الأكسجين بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا

يبحث أغلب مصابي كورونا في العزل المنزلي عن أسطوانات الأكسجين أو أجهزة مولدات الأكسجين، نظرًا لما قد يعانيه بعض المرضى أحيانًا من صعوبة في التنفس، ونظرًا لافتقار المنازل للمصابات والأدوات المُجهزة لمصابي كورونا، ترصد «الوطن» متوسط أسعار مولدات الأكسجين في الصيدليات والشركات على النحو التالي:

صيدليات العزبي

وتوفر صيدلية العزبي مكثف أكسجين بدلًا من الأسطوانات التقليدية إيطالي المنشأ ومصنع في الصين، بسعة 5 لترات في الدقيقة، بسعر 17 ألفا و500 جنيه.

صيدليات سيف

- مولد أكسجين OXY-F10 إيطالي المنشأ بسعة 10 لترات في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين إلى 95.5%، وضمان عامين، بسعر 36 ألفا و900 جنيه.

- مولد أكسجين OXY-Neb بسعة 5 لترات في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين إلى 96%، كما أنّه مزود بفتحة يمكن توصيلها كجهاز استنشاق البخار «نيبولايزر»، إضافة إلى ريموت كنترول للتحكم عن بعد، وضمان لمدة عامين، بسعر 21 ألفا و500 جنيه.

- مولد الأكسجين OXY-F3 بسعة 3 لترات في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين بالجهاز إلى 96% وضمان لمدة عامين، يصل سعره إلى 15 ألفا و800 جنيه.

شركة MV medical

وتتيح الشركة أجهزة مولدات الأكسجين بالأسعار الآتية:

- مولد أكسجين صيني المنشأ بسعر 12 ألف جنيه بضمان سنة.

- مولد أكسجين أمريكي المنشأ ماركة فيليبس بسعر 19 ألف جنيه بضمان سنة.

شركة ECare Egypt

- تتيح الشركة جهاز مولد الأكسجين الصيني ماركة Yuwell سعة 5 لترات بسعر 9 آلاف و500 جنيه.

- أما مولد الأكسجين ماركة Nuvo الأمريكي بسعة 5 لترات متاح بسعر 14 ألف جنيه.

شركة أوكسي إير إيجيبت للأجهزة الطبية

وتوفر الشركة جهاز مولد الأكسجين الصيني بسعر 11 ألف جنيه، أما الجهاز الأمريكي يتوافر بسعر 18 ألف جنيه، ويمكن تأجير المولد بسعر 4000 جنيه في الشهر.