رغم الخلافات.. نجوم الفن يجتمعون في تقديم واجب العزاء والتهنئة بالأعياد

أزمات عديدة تشعل الوسط الفني باستمرار، إلا أن نجوم الفن يتحلون بصفات إيجابية، ودائماً مايجتمعون لتقديم واجب العزاء، أو التهنئة في المناسبات، رغم الخلافات بينهم منهم الفنان محمد فؤاد، وحلمي بكر، بالإضافة إلى ساندي وهنا الزاهد.

حيث وجهت المطربة ساندى، التهنئة للفنانة هنا الزاهد بمناسبة احتفال الأخيرة بعيد ميلادها، ونشرت «ساندى»، صورة لـ هنا الزاهد، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستجرام، وكتبت عليها «عيد ميلاد سعيد».

وكانت «ساندى»، قالت العام الماضى، فى حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد فى برنامجها «الجمعة فى مصر»، إنها دعمت عددا ‏من الزملاء ووقفت بجانبهم، إلا أنها لم تتلق من أحد تهنئة، وانتقدت هنا الزاهد التى قالت إنها اكتشفتها وأدخلتها إلى مجال التمثيل ‏متنبئة لها بمستقبل جيد لأنها تشبه الفنانة رغدة، ولكن بعد الشهرة غفلت كل جوانب المساعدة لها.

الموقف الثاني، كان بين محمد فؤاد وحلمي بكر، فرغم أن الموسيقار حلمي بكر، شن هجوما عنيفا على الفنان محمد فؤاد، بسبب غناء الأخير أغنية «الحفلة»، والتي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات، حيث قال «بكر» في تصريحات صحفية موجها حديثه لمحمد فؤاد، «انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

وعلى الرغم من ذلك حرص الفنان محمد فؤاد ظهر الثلاثاء، على تقديم التعازى للموسيقار حلمى بكر في وفاة شقيقه أحمد، الذى وافته المنية، وقال «فؤاد» عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص التعازي في وفاة الأستاذ أحمد بكر.. شقيق الفنان الكبير حلمي بكر.. ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».