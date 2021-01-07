مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7-1-2021 في مصر

البحث عن مواقيت الصلاة بشكل دوري أمر يحرص الكثير عليه يوميا لمعرفة أوقات صلاة الفروض وتحديدًا إذا كان الشخص موجودا في مكان لا يصدر حوله الآذان.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 يناير، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:52

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب: 05:13

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء: 06:36

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:35