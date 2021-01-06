عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: كورونا تحور 14 ألف مرة حتى الآن

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ العالم يعيش رعبا خوفا من تحور فيروس كورونا، ومن الحديث عن طفرة، كما أنّ البعض يستغل ذلك استغلالا سيئا، ويثير الخوف بين المواطنين، شارحا أنّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ينتمي لعائلة الفيروسات التي تسمى مجموعة RNA، وهذه المجموعة تحب الطفرات، ولكن رغم ذلك طفرات الأنفلونزا أخطر وأعلى من طفرات كورونا، وطفرات الكورونا حتى هذه اللحظة 14 ألف طفرة، بمعدل 38 طفرة يوميا منذ ظهوره.

8 سلاسلات من فيروس كورونا حتى الآن

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه مع المذيعة منال الشافعي، ببرنامج «عيشها صح»، المذاع على شاشة «Nile Family»، أنّه حتى الآن يوجد 8 سلاسلات من فيروس كورونا، والسلالة الأولى التي ظهرت في ووهان وأثارت فزعا كبيرة أصبحت منسية الآن، لكن السلالة الجديدة الآن والتي ظهرت في بريطانيا سلالة سريعة الانتشار والانتقال بمساحات ضيقة، شارحا أنّ الموجة الأولى كنا نجد إصابة واحدة بالأسرة، لكن الآن أصبحت الأسرة بالكامل تُصاب، إضافة لنقل الفيروس يصبح سريعا، وتغير الأعراض وظهور أعراض جديدة.

مصاب كورونا قد يصاب باحمرار في العين فقط

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ مصاب كورونا الآن مع التحور الجديد قد يصاب باحمرار في العين فقط، أو صداع فقط، أو ألم بالمفاصل فقط أو فقدان شهية أو إسهال أو فقد الشم والتذوق، مناشدا المواطنين حال ظهور عرض من أعراض البرد أو الإنفلونزا بالتزام المنزل 4 أيام، وعمل التحاليل والأشعة بعد 4 أيام، والمتابعة وتتبع المريض وتطور حالتهم: «كل واحد عنده أعراض برد أو إنفلونزا يعزل نفسه في البيت في غرفة خاصة».

تناول الثوم والبصل النيئ مفيد للصحة

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ تناول الثوم والبصل النيئ مفيد للصحة والمناعة، ويجب تقطيع الثوم قطع صغيرة وتركه 10 دقائق معرض للهواء، لأنه مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفيروسات طبيعي، ويجب أن يكون روتينا يوميا: «زمان كان يقولك اللي ياكل تفاح ميروحش للطبيب، ولكن الكلام ده اتغير بقى اللي ياكل بصلة حمرا ميروحش للطبيب، خصوصا بعد التعافي من كورونا، لازم التفاح والبصل والميّة الكتير والأفوكادو والمكسرات والأسماك والتعرض للشمس والليمون والفراولة التي تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة للمناعة».

مصر من أوائل الدول التي اهتمت بكلمة جلطة بمرض كورونا

واستكمل عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ مصر من أوائل الدول التي اهتمت بكلمة جلطة بمرض كورونا وأصبحت أدوية السيولة أساسية في البروتوكول العلاجي، مشددا على أنّه يجب على المواطنين عدم أخذ البروتوكول إلا تحت إشراف الطبيب، خاصة أنّ أغلب حالات كورونا لا تحتاج لأدوية، وكل بروتوكول يصرف على حسب طبيعة الحالة وحسب مؤشرات التحاليل.