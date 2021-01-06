معركة داخل غرفة عناية مستشفى بلقاس.. إصابة طبيب و3 ممرضين على يد أهالي متوفى

أصيب طبيب و3 ممرضين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، في مشاجرة مع أهالي مريض توفى داخل العناية المركزة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه بلقاس، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوجود مشاجرة ومصابين داخل مستشفى بلقاس المركزي.

طرفا المشاجرة

وانتقل الرائد يوسف صبري رئيس مباحث مركز بلقاس، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من، أحمد سامح حسين عبد اللطيف 34 سنة طبيب العناية المركزة بالمستشفى، ومقيم قريه السماحية التابعة لدائرة المركز، مصاب بسحجات بالرقبة، وإسراء محمد فهيم 23 سنة ممرضة بالمستشفى، ومقيمة قرية المعصرة التابعة لدائرة المركز، مصابة بكدمات أسفل العين اليمني، ولمياء السيد محمود مصطفى 22 سنة ممرضة بالمستشفى، ومقيمة بندر شربين بكدمات بالكتف الأيمن، ومحمد عاطف محمد حسن 22 سنة ممرضة بالمستشفى مقيم بندر شربين بجرح أصبع الوسطى لليد اليسرى، وطرف ثاني خالد شعبان معروف 54 سنة سائق إيهاب أيمن شعبان معروف 19 سنة طالب مصاب بكدمات بالوجه، وأمل كمال عباس بدوي 47 سنة مدرسة ، مصابة بسحاجات بالصدر، وهبة أيمن شعبان معروف 17 سنة طالبة مصابة بسحجات بالرقبة.

تبادل الاتهامات

وبسؤال الطرف الأول، في محضر الشرطة، اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وإحداث ما به من إصابات وكسر شراع الزجاج باب غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وذلك إثر وفاة أحد أقاربهم المحجوز في غرفه العناية المركزة.

وبسؤال الطرف الثاني، في محضر الشرطة، تبادل الاتهامات مع الطرف الأول بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وإحداث ما بهم من إصابات، ولم يؤثر ذلك على سير العمل بالمستشفى.

وجرى تحرير المحضر رقم 142 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.