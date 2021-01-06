خطوات إجراء تحويلات أموال العملاء في ذات اليوم وخلال ساعتين فقط

أصدر البنك المركزي المصري، توجيهاته للبنوك العاملة في مصر، بتوفير جميع التسهيلات التي يتطلبها عملية إجراء تحويلات أموال العملاء، حتى يتم إجراء تلك العملية في نفس اليوم الذي يتم تقديم الطلب به خلال ساعتين من الزمن فقط، بالبنوك بما يتيح تنفيذ طلبات التحويلات النقد المتداول، لتنفيذ المعامالت المالية من خلال التحويلات البنكية التي تستهدف تنفيذها في أقل وقت ممكن حيث أنها تمثل البديل الأفضل والأسهل من التعاملات النقدية، وكانت قد اتجهت جميع البنوك المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الحكومة تسهيلا على العملاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إجراء التحويلات البنكية في نفس اليوم وخلال ساعتين فقط، وفق البنك المركزي المصري، كالتالي:

خطوات إجراء تحويلات أموال العملاء البنكية خلال ساعتين فقط

- يقوم العميل بتقديم طلب التحويل الخاص به في فروع البنك التابع له أو من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

- يتم تنفيذ طلبات التحويل بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم طلب العميل.

- يتم استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية.

- ثم يتم إرسال طلب التحويل إلى البنك المستفيد في ذات اليوم وبمجرد قبول الطلب من موظف البنك يتم إرساله بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت استلام طلب العميل.

- وعلى الفور يتم الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ نفس يوم العمل، ويتم إضافة المبلغ للحساب الآخر بحد أقصى ساعة من إرسال الطلب للبنك.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أرسل تلك التوجيهات للبنوك لتحفيز العملاء على التقليل من استخدام النقد المتداول، بالتزامن مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وبدء الموجة الثانية والتي تتمثل خطورتها في سرعة انتشار المرض، بالإضافة إلى كسب ثقة العملاء تجاه البنوك العاملة بمصر.