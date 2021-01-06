الأوقاف تعلن إنهاء خدمة 5 أئمة وعامل لانقطاعهم عن العمل

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة خمسة أئمة وعامل، لانقطاعهم عن العمل، وهم:

1- أحمد طه عبدالقادر عبد الله – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

2- عبدالله عمر عبدالقادر البلتاجي – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

3- أسعد علي عبدالباري حمودة – عامل بمديرية أوقاف الغربية.

4- محمد إبراهيم الشربيني صقر – إمام بمديرية أوقاف دمياط.

5- محمد محمد السيد فودة – إمام بمديرية أوقاف الدقهلية.

6- رفعت محمد عبدالحق محمد – إمام بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

الأوقاف: لا علاقة للمفصولين بالوزارة

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه، أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة المديريات المذكورة على جميع الإدارات التابعة لها ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه، تأكيدًا لذلك.

توزيع الزي الأزهري على أئمة 14 مديرية

وفي سياق متصل، أنهت الوزارة توزيع الزي الأزهري لجميع الأئمة بـ14 مديرية إقليمية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وجرى الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة بـ14 مديرية إقليمية هي: «الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – أسوان – الأقصر – المنيا»، مع تأكيد استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما دعت الوزارة، الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ14، لسرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلم الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات بسرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب. وفور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة، سيجري فورًا البدء في توزيع الزي الثاني.