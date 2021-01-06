إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة متابعة برئاسة مدير إدارة خدمة المواطنين وأحد الموظفين بالإدارة، على أن تقوم اللجنة بمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات بنها وكفر شكر وطوخ، للتأكد من قيام المراكز بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، في إطار الحرص الشديد على سلامة وأرواح العاملين بالمراكز والمترددين عليها.

وقامت اللجنة بمتابعة مركز إدارة شباب بنها، ومركز شباب كفر الشموت والشموت وكفر فرسيس، وتبين أن هذه المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد مرض كورونا، بينما فوجئت اللجنة بإغلاق مركز شباب جمجرة الجديدة، في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب كفر شكر، تم متابعة مركز شباب كفر عامر، ومركز شباب كفر رضوان، والمنشاة الكبرى، والمنشاة الصغرى، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتطبق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مرض كورونا.

وفي إدارة شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب السفاينة ودندنا والناصرية، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتطبق الإجراءات الاحترازية ضد مرض كورونا.

أما مركز شباب الحسانية، فقد تبين إغلاقه في أوقات العمل الرسمية، وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالحرص الدائم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وأرواح العاملين والمترددين على المراكز.

كما أمر "الصبروط" بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز المغلقة للتحقيق أمام الشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وفي نفس السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار تنشيط الفاعليات الرياضية بالمجتمع.