إسحق حنا: كنائس العالم نسخت شكل المعبد الفرعوني

قال المهندس إسحاق حنا، أمين عام الجمعية المصرية للتنوير، إنه وعائلته حضروا الكحك ابتهاجا وفرحا بقدوم عيد الميلاد المجيد، حيث إن شراء وإنتاج الكحك والملابس الجديدة تقليد فرعوني أصيل يحتذي به المسلمون والأقباط على حد سواء في مصر.

رسالة ماجيستير ترتقي لدرجة الدكتوراه

وأضاف «حنا»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قام بتحضير الماجيستير في العمارة الداخلية للكنيسة المصرية المعاصرة، وكيف تكون، وأن المبادئ الطقسية في الكنيسة يتم صياغتها بأشكال فنية جميلة ومتسقة مع الوظيفة الخاصة بها والأصول الطقسية القبطية: «ده كله عملته في رسالة ماجيستير قدمتها لكلية الفنون الجميلة، وأحد المشرفين قال إنها رسالة ماجيستير ترتقي لدرجة الدكتوراه».

كنائس العالم قلدت المعبد الفرعوني

وأوضح أن الكنيسة هي المكان الذي يقام فيه الصلاة والقداس، وتتكون من جزئين أساسيين، الهيكل أو قدس الأقداس، ومباني أخرى خدمية لإقامة حفلات العزاء والأعراس والإسعافات السريعة والاجتماعات: «كل كنائس العالم خدت شكل الكنيسة من المعبد الفرعوني».

وأكد أن الفارق ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن سبقوه هو وعيه الكبير لفكرة المواطنة وعدم حديثه أبدا عن شخص مسلم أو مسيحي: «مبيحبش يقول كلمة مسلم أو مسيحي، ومعندهوش تمييز بين دين ودين، وده شيء هيؤدى لمصر إلى تقدم رائع لأن المصالحة بين نسيج المجتمع يدفع المجتمعات للأمام، وما يقوم به في مجالات عديدة، والرئيس حاطط المواطنة نصب أعينه، ولكن هناك الكثير من الدوائر تخذله في سيره».