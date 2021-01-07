طرق التقديم لوظائف بالسعودية بمرتبات 4000 شهريا ومكافآت 15 ألف ريال

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 50 فرصة عمل في مجال المبيعات للعمل بوظيفة مندوب مبيعات عن طريق «نقل الكفالة» بإحدى شركات خدمات الإنترنت المنزلي، براتب أربعة آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى تأمين طبي مميز للموظف والعائلة، وبدل وقود 500 ريال، وحوافز ومكافآت تصل إلى 15 ألف ريال، فضلا عن مزايا أخرى خاصة اجتماعية.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة في بيان، الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والجهد المبذول دائما للعمل على توفير فرص تسويق العمالة المصرية بأسواق العمل بهذه الدول، كما ذكر أن شغل الوظائف المتاحة يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

طرق التقديم

أوضح وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على تطبيق واتس آب 0550058424 أو على عنوان الشركة الكائن بحي السلامة، شارع الأمير سلطان، مبنى سلامة سنتر الدور الثاني برج B.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب، قام بالتفاوض مع شركة خدمات الإنترنت المنزلي الألياف البصرية، وتوفير 50 فرصة عمل تتمتع بالاستقرار والأمان الوظيفي بالراتب المذكور، بالإضافة إلى تذاكر السفر الخاصة بالموظف وزوجته، وإجازة سنوية، وسيارة تصرف حسب سياسة الشركة، وذلك بتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة وفرت 3622 فرصة عمل في جميع القطاعات المختلفة بمرتبات تبدأ من 1200 وحتى 5300 جنيه، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية، في 52 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لـ نشرة التوظيف عن شهر يناير 2021.