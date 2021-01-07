عاجل .. الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على الشيوخ والكونجرس

انتزع الديمقراطيون الأربعاء، السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، بفوز مرشحهم بالمقعد الثاني الذي كان شاغرا في جولة إعادة في ولاية جورجيا، ما سيعزز طموح الرئيس المنتخب جو بايدن في دعم المجلس لأجندته التشريعية.

وقال مركز إديسون للأبحاث، إن الديمقراطي جون أوسوف، تغلب على الجمهوري ديفيد بيردو، إذ حصل الأول على 50.3% من الأصوات، مقابل حصول منافسه على 49.7 منها بعد حصر 98 % من الأصوات.

ودفع الفارق «أوسوف» لتجنب إعادة فرز كانت محتملة، وتوقع المركز أن تقدمه سيستمر في تحقيق فارق أكبر على منافسه.

وقد هزم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ، رافاييل وارنوك، السناتورة الجمهورية كيلي لوفلر، ليدخل التاريخ باعتباره أول سيناتور أسود ينتخب في ولاية جنوبية.

وقال القس البالغ 51 عاما الذي يدير كنيسة في أتلانتا كان يشرف عليها مارتن لوثر كينغ لمحطة «سي إن إن»: «ما حصل رائع».

من جهته، أعلن المرشح الديمقراطي الآخر جون أوسوف، في وقت سابق الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في انتخابات جورجيا، مؤكدا أن انتصاره سيمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وقال «أوسوف» في بيان نشرته قنوات التلفزيون: «جورجيا، شكرا جزيلا على الثقة التي أوليتها لي. يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم».

وسيكون «أوسوف» البالغ 33 عاما أصغر سيناتور ديمقراطي منذ جو بايدن في 1973.

وبحصول الديمقراطيين على خمسين مقعدا في مجلس الشيوخ تماما مثل الجمهوريين ينص الدستور الأمريكي على أن نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس سيكون لها الكلمة الفصل في التصويت لتميل الدفة لصالح الديمقراطيين.