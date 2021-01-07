تطورات الحالة الصحية لماجد المصري: «بتحسن وسأجري مسحة جديدة خلال أيام»

طمأن الفنان ماجد المصري، جمهوره على حالته الصحية في الوقت الحالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال «المصري» لـ«الوطن»: «حالتي بتتحسن بشكل ملحوظ، وسأجري مسحة جديدة خلال أيام، خاصة أنني معزول في المنزل بعيد عن أولادي».

وطالب الجمهور بالدعاء له، مناشدا الجميع بارتداء الكمامة والبعد عن أي أماكن بها تجمعات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

ويقدم ماجد المصري، مسلسل «الملك»، الذي يقدمه في موسم رمضان المقبل، مع عمرو يوسف، من إنتاج شركة سينرجي، والذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب، ويخرجه حسين المنباوي.

وأخر أعمال ماجد المصري المسرحية «لوكاندة الأوباش»، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم حسن الرداد وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت خلال فعاليات موسم الرياض.

وقدم ماجد المصري عددا من الأعمال الفنية الهامة خلال مشواره الفني، وكان حلم حياته أن يقدم سيرة «ملك الترسو» فريد شوقي خلال عمل فني .

ومؤخرا قدم «المصري» مسلسل الوجه الآخر، مع الفنانة نسرين طافش، وندى موسى، وحقق نجاحا كبيرا خلال أحداثه على مدار حلقاته؛ إذ أنه ناقش عدة قضايا من أهمها زنا المحارم، والحب بين الأزواج في إطار تشويقي اجتماعي .