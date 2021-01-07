لو حاجز شقة في الإعلان 14.. 3 طرق لمتابعة حالة الطلب

تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان الـ14، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وينتظر المتقدمون الخطوة التالية بعد دفع مقدم حجز الشقة سواء الاستعلام عن مقدم الطلب أو مكان العمل الخاص به وسداد مقدم الشقة وغيرها، ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الطرق التالية:

الاتصال على رقم 090071117 التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من أي خط أرضي، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما عدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

الاتصال بأرقام الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أرقام 1188 أو 5777 من أي محمول، من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، عدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

الاستفسار من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيس بوك.

وينتظر عدد كبير من المواطنين طرح وحدات أخرى بعد شقق الإعلان الرابع عشر، وفي هذا الإطار قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إنّه سيتم طرح الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان الخامس عشر، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق.

وأوضحت مي عبد الحميد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ الشقق المتاحة التي سيتم طرحها بالإعلان الخامس عشر تكون في المدن الجديدة منها 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة، وتبدأ مساحة الوحدات التي سيتضمنها الإعلان الجديد من 90 مترًا وستكون كاملة التشطيب.

ويتم تسديد قيمة الوحدة السكنية بأنظمة سداد مختلفة، منها نظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويتم تسليم الشقق للعملاء الفائزين، خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.