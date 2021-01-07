تدشين محطة دواجن لإنتاج 70 مليون بيضة في نهاية العام بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مشروع محطة إنتاج البيض ستتكلف 76 مليون جنيه وهي عبارة عن 8 عنابر، منهم عنبرين لتربية الأمهات و6 عنابر لتربية الفراخ، وذلك لإنتاج 200 ألف بيضة في اليوم الواحد بقدرة 70 مليون بيضة على مدار السنة.

نسبة التنفيذ 55%

وأضاف رحمي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أنها جرى تدشين 8 عنابر وجار وضع جوانبها، بالإضافة إلى عملية استيراد الأجهزة، وكان لدينا مشروع قديم لكنه لم يكن مجديًا، فتم إحلاله بهذا المشروع الجديد.

وتابع نحافظ الغربية: «هذا من المشروعات كثيفة الزيارة بالنسبة إلينا وكل أسبوع نزور المشروع لمتابعة التقدم الذي وصل إليه، أما نسبة التنفيذ فقد بلغت 55% وفي نهاية هذا العام ستبدأ المحطة في العمل لإنتاج 200 ألف بيضة يوميًا».

تطوير الغزل والنسيج

وحول الغزل والنسيج، أكد محافظ الغربية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير هذا المشروع، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي بالمحافظة أوشك على الانتهاء بواقع 315 ورشة، بمساحة 48 متر مربع للورشة الواحدة وسيجرى طرحها للشباب ويمكن استغلالها بحق انتفاع مدته 60 سنة، وسيجرى طرح قطع أراضي تتراوح مساحتها ما بين 500 إلى 1500 متر يستطيع الشباب الحصول عليها لإنشاء مصنع نسيج، كما تهتم المدارس الفنية بتدريس مناهج خاصة بصناعات وتكنولوجيا النسيج.

المناطق اللوجستية

أكد الدكتور طارق رحمي أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية بالمحافظة، وهي عبارة عن المول التجاري والنادي والمنطقة الترفيهية، أما المرحلة الثانية فإنها ستشهد المنطقة اللوجستية للأدوية وهي أهم المناطق بالمنطقة اللوجستية للمحافظة، لأنها تمثل نقطة تجمع للأدوية من شركات الأدوية المختلفة لمتابعة رصيد الأدوية وتوزيعها على الوجه البحري والدلتا ويوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.