«البيطريين» عن إضافة سنة امتياز للطب البيطري: يحتاج إجراء تشريعي

كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، عن خطة وتفاصيل سنة الامتياز التي من المقرر أن يخضع لها طلاب كليات الطب البيطري، مؤخرا بعد قرار وزارة التعليم العالي، بإضافة سنة امتياز للطلاب لتكون مدة الدراسة 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات، للحصول على بكالوريوس الطب البيطري.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات قبل صدور ذلك القرار وكانت النقابة حاضرة تلك الاجتماعات وأبدت رأيها ووافقت على المقترح لكي يتم تدريب وتأهيل الطلاب بشكل كافي لسوق العمل في الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن قرار إضافة سنة امتياز ينتظر إجراء تشريعي من مجلس النواب بعد حصوله على موافقة المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، وموافقة لجنة القطاع بكليات الطب البيطري.

ونوه إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على تعديل المادة 182والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ،1972 ليكون من ضمن التعديلات إضافة سنة الامتياز كشرط للحصول على بكالوريوس الطب البيطري.

تخصصات الطب البيطري

وأوضح سليم أن الطلاب سيقضون سنة الامتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب البيطري، على أن يتم اختيار تخصص معين من تخصصات الكلية التي يرغب في استكمال عمله فيه، والتي منها تخصص سلامة الغذاء، والجراحة، والتوليد، والباطنة، أو الحياة البرية، large animals، والأسماك، والدواجن، والحيوانات الأليفة.

وأكمل أن النقابة تقترح توزيع الطلاب على مديريات ووحدات الطب البيطري والهيئات المختلفة للحصول على تدريب عملي على أرض الواقع وتمهيدا لتعيينهم وسد العجز في وحدات الطب البيطري، لاسيما وأن هناك عجز شديد في تلك الوحدات، وبحاجة إلى تعينات جديدة، مؤكدا أنه سيتم إعداد مقترح متكامل من قبل النقابة، لتنفيذ عملية التدريب بشكل فعال للطلاب، ويستطيعون التأهل لسوق العمل بشكل جيد.