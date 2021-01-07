مستشار عمرو موسى عن حالته الصحية: تتحسن ولا يستخدم الأكسجين

قال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن، ردا على استفسار لـ«الوطن» بشأن الحالة الصحية لوزير الخارجية الأسبق، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال «كامل»، إن الحالة الصحية للسيد عمرو موسى تتحسن، وهو حتى الآن في غرفة العزل بأحد المستشفيات بشكل طبيعي، حتى أنه لم يستخدم الأكسجين.

وأكد المستشار الإعلامي أن حالته جيدة، قائلا: «حالته في تحسن، الحمد لله، ويتلقى العلاج بشكل طبيعي».

وبشأن موعد محتمل حول إمكانية مغادرته المستشفى أكد الدكتور أحمد كامل أن ذلك لم يتحدد بعد.

ونقل عمرو موسى قبل أيام إلى المستشفى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بعد أن خضوع لبعض الوقت للعزل المنزلي والعلاج، تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

وشغل عمرو موسى، 84 عاما، منصب وزير الخارجية في مصر، بين عامي 1991 و2001، قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو المرشح الرئاسي السابق.

وترشح لرئاسة مصر في أول انتخابات أجريت، بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011، لكنه خسر السباق بعد أن حل خامسا.

ومؤخرا وفي نهاية العام الماضي أصدر عمرو موسى الجزء الثاني من مذكراته بعنوان (سنوات الجامعة العربية).

وشعر عمرو موسى، بارتفاع في درجة الحرارة منذ أيام، ليتم إجراء مسحة طبية له وتتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه مكتب عمرو موسى في بيان بالشكر لكل أصدقائه، ومن بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.