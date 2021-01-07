9.6 مليار جنيه في 2020.. أكبر حصيلة ضرائب على السيارات بتاريخ الموازنة

ارتفعت حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم على السيارات بأنواعها كافة، إلى أكثر من 3 مليارات جنيه خلال 4 أشهر.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفعت الحصيلة خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، من العام المالي الحالي 2020-2021، بنحو 1.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة اقتربت من الـ60%، مقارنة بالحصيلة خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2019-2020، حينما حققت الحصيلة نحو 1.9 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، تضاعفت حصيلة الرسوم والضرائب على السيارات بنسبة 400% خلال 5 سنوات فقط؛ إذ بلغت الحصيلة في العام المالي 2014-2015 نحو 2.8 مليار جنيه، ثم ارتفعت في نهاية العام المالي 2017-2018 إلى نحو 3.4 مليارات جنيه.

وفي العام المالي 2018-2019 واصلت حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات الارتفاع لتحقق نحو 5.7 مليارات جنيه.

9.6 مليار جنيه أكبر حصيلة في تاريخ الموازنة

وحققت الحصيلة طفرة كبيرة في نهاية العام المالي الماضي، لتسجل أكبر حصيلة في تاريخ الموازنة العامة للدولة محققة نحو 9.6 مليارات جنيه، بينما تترقب الخزانة العامة للدولة في نهاية العام المالي الحالي نحو 8 مليارات جنيه، كحصيلة الرسوم والضراب على السيارات.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، مساء الثلاثاء الماضي، ارتفاع إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2020، إلى نحو 204 ملايين جنيه، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى خلال شهر ديسمبر 2020، حوالي 153 حاوية دخان خام، واردة بنظام الترانزيت للتخزين، غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد 15 ألفا و48 طردا، بوزن إجمالي 3139 طنا و945 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2020 حوالي 25 مليونا و988 ألفا و731 جنيها، وإجمالي الغرامات 61 ألفا و798 جنيها.